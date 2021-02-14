Zabıtadan çiçekçilere 'Sevgililer Günü' denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olan işletmelerde denetleme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, pastaneler, balıkçılar, fırınlar ve paket servis yapan restoranlar gibi gıda işletmelerinin yanı sıra 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla özel izinle çalışan çiçekçiler denetime tabi tutuldu.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya’nın nezaret ettiği denetim uygulamasına, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de iştirak etti.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; vatandaşların sağlığının korunması, korona virüsü salgınının yayılma hızının azaltılması ve salgın tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanmasının teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde genel olarak olumsuzluklara rastlanmamakla birlikte uygun olmayan şartlara sahip işletmelere uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.

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