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Trakya'da kar etkisini sürdürüyor (2)

DHA

Trakya'da kar etkisini sürdürüyor (2)


KARDA DRİFT YAPTI Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçenin tamamının beyaza büründüğü yağışta ara sokaklarda yoğun kar birikintileri yaşanırken ana caddelerde ise belediye ve karayolları ekipleri kar kürüme çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çok sayıda vatandaş evlerinin bahçeleri ile sokaklarda kartopu oynayıp eğlendi. Kar yağışı nedeniyle bir vatandaş  perde kornişinden yaptığı kayak takımıyla kayarken, bir otomobil sürücüsü de  karda aracı ile drift yaparak karın keyfini çıkardı.PERDE KORNİŞİNDEN KAYAK VE YOLDA DRİFTLİ KAR KEYFİ
Hava sıcaklığının eksi 4 derece ölçüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, gece başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Ara sokaklarda biriken kar, hayatı olumsuz etkilerken ana caddelerde ise belediye ve karayolları ekipleri, kar kürüme ile tuzlama çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar ile meydanlar boş kalırken vatandaşlar bahçeleri ile sokaklarında kartopu oynadı. Kimi vatandaşlar da perde kornişinden yaptıkları ilginç kayak takımları ile karın keyfini kayarak çıkardı. Bir otomobil sürücüsü ise karlı yolda aracı ile drift yaptı.
TEKİRDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Tekirdağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde etkisini artırarak devam etti. Köyler ile kırsal mahalle ve ana arterlerde ulaşımın aksamaması için Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, gün boyu kar küredi, yol tuzlama çalışması yaptı. Tekirdağ-Malkara, Tekirdağ-Hayrabolu ve bazı ilçe yollarının ulaşımında aksamalar yaşandı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri sürücüleri kar lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları ile takip mesafesi konusunda uyardı. Trafik ekiplerinin yolda kalan sürücülere yardımcı olduğu bildirildi.  
KEŞAN BEYAZA BÜRÜNDÜ
Edirne'nin  Keşan ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye inerken, tipiyle karışık yağan kar etkisini artırdı. İlçede kar yağışının hayata olumsuz etkilememesi için kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.
Keşan Belediyesi ekipleri yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına beslenmeleri için belli noktalara yiyecek bıraktı.ENEZ' DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ Enez Kaymakamlığı da  ilçe merkezi ve köylerde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim ve öğretime 15 Şubat Pazartesi günü(yarın) bir gün süreyle ara verildiğini duyurduMehmet YİRUN-Ünsal YÜCEL-Ruhan YALÇIN/EDİRNE, TEKİRDAĞ)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ünsal YÜCEL-Ruhan YALÇIN
2021-02-14 13:56:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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