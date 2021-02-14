Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi

DHA

Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi


Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,(DHA)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanması gereken Ergene Velimeşespor Gümüşhanespor karşılaşması, sahanın karla kaplı olması nedeniyle ertelendi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bugün saat 13.00'da oynanması gereken Ergene Velimeşespor ile Gümüşhanespor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Maçtan önce iki takımın oyuncuları sahaya ısınmak için çıkarken, hakemler de zeminde inceleme yaptı. Hakemler, inceleme sonrası sahada buzlanma olduğunu belirledi. Uzun süre sahada temizlik çalışması yapılmasına rağmen zeminin yeniden karla kaplanması üzerine hakemler karşılaşmayı erteledi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih federasyon tarafından belirlenecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Saha temizlenmesi
-Sahadan görüntüler
-Sahadan detaylar
-Misafir oyuncuların gidişi
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2021-02-14 14:34:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya'da kar etkisini sürdürüyor (2)
YEREL HABERLER Trakya'da kar etkisini sürdürüyor (2)
Almanya’dan bisikletle Tekirdağ’a gelen turistler mahsur kaldı Mahsur kalan Alman aile otelde misafir edildi
YEREL HABERLER Almanya’dan bisikletle Tekirdağ’a gelen turistler ...
Zabıtadan çiçekçilere 'Sevgililer Günü' denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan çiçekçilere 'Sevgililer Günü' denetimi
Beklenen oldu, Tekirdağ kara gömüldü
YEREL HABERLER Beklenen oldu, Tekirdağ kara gömüldü
Tekirdağ'da karla kaplı yollar buz tuttu: Araçlar yokuşu çıkamayınca mahsur kalanlar evine yaya gitti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da karla kaplı yollar buz tuttu: Araçlar ...
Çorlu’da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Çorlu’da kar yağışı etkili oluyor
Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor Araçlar karla kaplandı, bazı vatandaşlara sokağa çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor Araçlar karla ...
Tekirdağ’da kar yağışı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kar yağışı
Jandarmadan uygulama sırasında yanına gelen köpeğe şefkat
YEREL HABERLER Jandarmadan uygulama sırasında yanına gelen köpeğe ...
Kısıtlamayı ihlal edip otostopla yolculuğa çıktı, jandarmaya yakalanınca ’Son talihli ben miyim’ dedi
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip otostopla yolculuğa çıktı, ...
Korona virüsü yenerek yeniden görevine başlayan belediye başkanı: “Bu dönemde önceliği hastalara vereceğim” Korona virüsü yenerek görevine yeniden başlayan belediye başkanı esnaf ve vatandaşa çeşitli hediyeler dağıttı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenerek yeniden görevine başlayan ...
Denizde ‘Trol’ kapısı bulundu
YEREL HABERLER Denizde ‘Trol’ kapısı bulundu
Prof. Dr. Orta: Milli Kuraklık Merkezi kurulmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Orta: Milli Kuraklık Merkezi kurulmalı
Zirai atıklar artık doğaya karışmıyor
YEREL HABERLER Zirai atıklar artık doğaya karışmıyor
Park halindeki otomobile çarpıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobile çarpıp kayıplara karıştı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'ndan eğitime destek
YEREL HABERLER Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'ndan eğitime destek
Olumsuz hava şartlarına karşı tüm hazırlıklar tamam
YEREL HABERLER Olumsuz hava şartlarına karşı tüm hazırlıklar tamam
Korona virüsü yenen belediye başkanı Rasim Yüksel: “Allah kimseye bu derdi vermesin” Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel korona virüsü yendi 128 gün sonra görevine başladı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen belediye başkanı Rasim Yüksel: ...
20 liralık musluk için cami cemaatini susuz bıraktılar
YEREL HABERLER 20 liralık musluk için cami cemaatini susuz ...
Süleymanpaşa’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Süleymanpaşa’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Suç makinaları keşifte yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinaları keşifte yakalandı
Gürcistanlı Elza Müslüman oldu
YEREL HABERLER Gürcistanlı Elza Müslüman oldu
Şarköy’de afet farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Şarköy’de afet farkındalık eğitimi
Başkan Yüksel esnaf esnafın taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yüksel esnaf esnafın taleplerini dinledi