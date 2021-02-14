Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi



Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,(DHA)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanması gereken Ergene Velimeşespor Gümüşhanespor karşılaşması, sahanın karla kaplı olması nedeniyle ertelendi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bugün saat 13.00'da oynanması gereken Ergene Velimeşespor ile Gümüşhanespor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Maçtan önce iki takımın oyuncuları sahaya ısınmak için çıkarken, hakemler de zeminde inceleme yaptı. Hakemler, inceleme sonrası sahada buzlanma olduğunu belirledi. Uzun süre sahada temizlik çalışması yapılmasına rağmen zeminin yeniden karla kaplanması üzerine hakemler karşılaşmayı erteledi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih federasyon tarafından belirlenecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Saha temizlenmesi

-Sahadan görüntüler

-Sahadan detaylar

-Misafir oyuncuların gidişi

-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2021-02-14 14:34:13



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