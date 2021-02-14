Tekirdağ'da okullarda eğitime 2 gün ara verildi



TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 2 gün ara verilmesi kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir" denildi. .

DHA-Eğitim Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-02-14 17:01:13



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