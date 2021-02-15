Çalıntı malları internette ikinci el gibi satmaya çalıştılar

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da polis, internette çalıntı malları satan 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Geçtiğimiz günlerde Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Nehir Sokak’ta ve İnönü Mahallesi Saray Caddesi’nde iki evde hırsızlık olayı gerçekleşti. Evlerden 2 tane LCD televizyon çalan hırsızlar, çalıntı malları internette satmaya kalkınca yakayı ele verdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin alışveriş sitelerinde yaptığı takip sonucu yakalanan Ö.Ş.D. ve S.A. adlı iki kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 2 zanlı, mahkemece serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.