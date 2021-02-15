Çorlu’da polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleri ile etkin ve kararlı bir mücadele yürüten Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak uygulamalar yaptı. 3 ayrı aramada toplam 206 fişek satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

Mahalledeki metruk bir alanda yıkıntıların arasına gizlenmiş bir halde, satışa hazır şekilde fişeklenmiş 75 fişek eroin maddesi ele geçiren polis ekipleri uyuşturucu maddelere el koyarken konu ile ilgili olarak N.K. adlı şahsın yakalanması için de çalışma başlattı.

Bir başka uygulamada boş arazide çalılıkların arasına gizleniş şekilde 115 fişek eroin maddesi ele geçiren ve uyuşturucu maddelere el koyan polis olayla ilgili olarak N.K. ve S.İ. adlı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Uygulamalar sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durduran polis ekipleri yaptıkları aramada satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 16 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 750 TL para ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ve paraya el koyan polis ekipleri konu ile ilgili olarak M.T. adlı şüpheliyi de gözaltına aldı ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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