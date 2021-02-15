Kaldırımlar buz pisti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz gün sona eren kar yağışının ardından buzlanma ve don olayı yaşanırken, kaldırımlar buz pistine döndü.

Karla beyaz örtüye bürünen Muratlı’da, sabah saatlerinde etkisini gösteren don ve buzlanma üzerine vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kar yağışı neticesinde ilçede ciddi bir olumsuzluk yaşanmazken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre ise hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek.

Buzlanma ve don olayıyla birlikte ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalar meydana geldi. Ana arterler büyük oranda temizlenirken, diğer cadde ve sokaklarda araçlar ve yayalar ilerlemekte zorluk çekti. Zor anlar yaşayan yayalar, belediyenin tuzlama çalışması yapması gerektiğine dikkat çekti.

Esnaf kendi işyerinin önünü kendi temizledi. Hastane bayırında ise birçok araç kayarken, ciddi bir kazanın yaşanmaması sevindirdi.

Diğer taraftan, Muratlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.

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