Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SARAY'DA YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORTekirdağ'ın Saray ilçesi ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. İki ilçe arasındaki ulaşım, tipi nedeniyle güçlükle sağlanırken çok sayıda araç yolda kaldı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu bölgede, İl Özel İdaresi ile Saray belediyesi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmasında bulundu. Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY

2021-02-15 16:41:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.