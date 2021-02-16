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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı olan validen aşı çağrısı

İHA

Aşı olan validen aşı çağrısı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırarak, sırası gelen vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.
Vali Aziz Yıldırım, kendisine aşı sırasının gelmesinin ardından korona virüs ilk doz aşısını makamında oldu. Vali Yıldırım, aşı sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunarak pandeminin en kısa sürede son bulmasını diledi.
Vali Yıldırım’ın ardından Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya’da korona virüs ilk doz aşısını oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği korona virüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesi sonrası ülke genelinde aşılama kampanyası başlatılmıştır. Aile sağlık merkezleri ve tüm hastanelerde aşı hizmeti verilmektedir. Vatandaşlarımız eNabız uygulamasındaki Covid19 aşı durumu bilgilendirme özelliği sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilirler. Aşı 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanmaktadır. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın hastanelere ya da aile sağlık merkezlerine başvurmadan önce Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaları gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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