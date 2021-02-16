Süleymanpaşa Belediyesi 24 saat karla mücadele ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, kar yağışının ardından yaşanan don olaylarının ulaşımı olumsuz etkilememesi için 24 saat esasına dayalı olarak tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana arterlerin yanı sıra gerekli görülen ara sokaklarda da tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında, 100. Yıl Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi, İstiklâl Mahallesi Karlık Caddesi, Aydoğdu Mahallesindeki buzlanma sorunu olan sokaklar, Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak, Barbaros Mahallesi Tepe Yolu Sokak, Zafer Mahallesi Kırklar Tekkesi Sokak ve diğer sorun yaşanabilecek sokaklar tuzlanarak buzlanmanın önüne geçildi.



Hastanelerin girişleri de çalışma kapsamında

Cadde ve sokakların yanı sıra, kamu kurumlarının girişlerinde ve bağlı yollarda da itinalı tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda da Tekirdağ Devlet Hastanesi 1. Kısım, Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi girişleri ile bağlı yollar tuzlama çalışmasına tabi tutuldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren başlatılan çalışmaların 24 saat esası ile sürdürüldüğü, don riski tamamen ortadan kalkana kadar gerekli görülen noktalarda tuzlama çalışmalarına devam edileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.