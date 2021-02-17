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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da yüz yüze eğitim başladı

DHA

Tekirdağ'da yüz yüze eğitim başladı


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da 139 okulda, yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim 2 gün gecikmeli olarak bugün başladı. 
Türkiye genelinde 15 Şubat'ta başlayan yüz yüze eğitim, Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün gecikmeli olarak bugün başladı. Bugün 139 okulda ilk ders zili çaldı. Koronavirüs tedbirleri alınarak açılan okullarda öğrenciler, uzun bir aranın ardından öğretmenleri, arkadaşları ve okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı. `Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu´nda belirtilen esaslar çerçevesinde sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde düzenlemeler gerçekleştirildi. Öğrenci ve çalışanların, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenen kişi sayısını geçmeyecek ve aynı yerde oturmalarını sağlayacak planlar oluşturularak maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak.
VALİ, SATRANÇ TAKIMI HEDİYE ETTİ
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanapaşa İlçesi Kaymakamı Harun Kaya, İl Milliği Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç bugün eğitime başlayan Kumbağ İlkokulu'nu ziyaret etti. Vali Yıldırım, başarı dilediği öğrencilerle sohbet etti ve satranç takımı hediye etti. Öğrencilerin çok sevdiği okullarına kavuştuğunu belirten Yıldırım, "Herkesin temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Tedbirlerle bu salgından kurtulacağız inşallah. Bugünden itibaren öğrencilerimiz de tedbirlere uyararak eğitime başladı. Öğrencilerimiz için güzel bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-02-17 14:03:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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