Hareket halindeki otomobile bağladıkları brandayla kaydılar

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Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 genç, buz tutan yolda hareket halindeki otomobilin arkasına iple bağladıkları brandaya oturup, kaydı. Gençler, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Malkara ilçesi 2 gündür yağan karla beyaza büründü. Hava sıcaklığının düşmesiyle de yollar buz tuttu. Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 genç, bir otomobilin arkasına iple bağladıkları brandaya oturup, kaydı. Çevredekilerin korku dolu gözlerle izlediği gençler, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-02-17 15:00:47



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