Afet eğitimleri sürüyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi kapsamında başlatılan eğitimler sürüyor.

2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi kapsamında Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü tarafından eğitimler devam ediyor. Muhtarlar, din görevlileri ve gönüllüler olmak üzere Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde eğitim düzenlendi.

Katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitime katılanlara ayrıca, deprem simülasyon tırı ile sanal deprem tatbikatı yaptırılarak, depremde yapılması gereken davranışlar hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.