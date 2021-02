Semt pazarlarında korona tedbirleri sıkı tutuluyor

Yeni tip korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren tedbir alan ve bu tedbirleri bir an olsun elden bırakmayan Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi semt pazarlarındaki denetimlerini de sürdürüyor.

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin değişik mahallelerinde kurulan pazar yerlerinde pandemiye karşı tedbir almaya devam ediyor.

İlçe genelinde belirlenen günlerde kurulan semt pazarlarının girişinde alınması gereken tüm tedbirleri alan Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Pazar yerinde maske ve eldiven takmayan esnafa uyarılarda bulunarak kurallara uymasını sağlıyor.

Semt pazarına alışverişe gelen vatandaşların da belirlenen hijyen kuralları ile mesafeye uymaları yönünde ikaz eden ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Ergene’de kurulan semt pazarlarında diğer tüm alanlarda olduğu gibi gereken tedbiri alıyoruz diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “İlçemizdeki tüm pazaryerlerinin giriş ve çıkışlarına hijyen noktaları oluşturuyoruz. Pazar yerlerinde gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Eğer herkes dikkatli ve duyarlı davranırsa yaşadığımız bu sıkıntılı günleri aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Ergene Belediyesi olarak korona virüsün ilk anından itibaren semt pazarlarında hem esnaf hem de vatandaşlar için on binlerce ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yüksel, “Bizler Ergene Belediyesi olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Esnafımız da vatandaşlarımız da tedbirler konusunda gereken özeni gösteriyorlar. Zabıtta ekiplerimiz her pazarda görev alarak gerekli kontrolleri ve ikazları gerçekleştiriyor. El birliği bu dönemi geride ilçemizde önemli bir olumsuzluk yaşanmadan geride bırakmak için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.