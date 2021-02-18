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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü

DHA

6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü


Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde banyodaki elektrikli şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında 6 aylık evli Murat-Zehra Kota çiftinin evleri yanarak küle döndü.
Yangın, gece yarısı Malkara ilçesi Sağlamtaş Mahallesi´nde 6 ay önce evlenen Murat Kota (24) ile Zehra Kota'nın (22) müstakil evinde çıktı. Murat Kota'nın çalıştığı fabrikada gece vardiyasında, eşi Zehra Kota'nın da akrabalarında olduğu sırada banyodaki elektrikli şofben patladı. Patlamayla birlikte başlayan yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Mahallelinin de su sıkarak söndürmeye çalıştığı yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Zehra Kota'nın gözyaşları içinde izlediği yangında ev küle döndü. 
Oğlunu 6 ay önce evlendirdiğini, eşyaları da 1 ay önce aldığını anlatan Murat Kota'nın babası Hasan Kota, "Baktığımda oğlumun evinden dumanlar yükseliyordu. Ne olduğunu anlamadan ev yanmaya başladı. Hemen itfaiye ekiplerine bildirdim. İtfaiye geldi ve yangına müdahale etti ama görünen durum çok üzücü. Durum çok kötü, çok üzgünüm. Evin tüm eşyalarını bir ay önce yeni aldık. Maalesef yangından dolayı kullanılacak hiç bir şey kalmadı. Hepsi yandı.  Evin 4 duvarı kaldı" dedi.
AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk de mahalleye gelerek, yangın hakkında bilgi aldı. Şentürk, "Yangının şofbenden çıktığı belirtiliyor. Aileye geçmiş olsuna geldik. Yangında can kaybı olmamasına sevindik. Diğer işleri el birliğiyle hep birlikte halledeceğiz" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2021-02-18 10:28:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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