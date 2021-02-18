Tekirdağ’da çıkan silahlı kavgada uzman onbaşı hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan kavgada uzman onbaşı silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli uzman onbaşı Turgay Eyüpoğlu ile S.K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.K.’nın yanında bulunan silahtan çıkan mermi Tugay Eyüpoğlu’na isabet etti. Bunun üzerine yaralanan Uzman Onbaşı Eyüpoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme ve araştırma işlemlerine başladı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eyüpoğlu hayatını kaybederken, S.K. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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