Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından öldürüldü (2)

13 şehidin katili işte o alçak!

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'da, uzman onbaşı Tugay Eyüpoğlu'nu tabanca ile vurarak öldüren S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüpheli S.K.'nın daha önce adam yaralama suçundan cezaevinde yattığı ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-02-18 19:05:23



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