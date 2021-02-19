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Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos etti

DHA

Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos etti


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ,(DHA)MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) her geçen gün etkisini artırırken, Tekirdağlı balıkçılar avlanmaya çıkamıyor. Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyasının Marmara Denizi'nde son günlerde daha da artığını belirterek, "Uzun vadede şöyle bir sıkıntı var, endüstriyel kirlilik, evsel kirlilik bu artışların asıl nedeni. Deniz suyu sıcaklığı bir etken faktör ama deniz kirliliği denizdeki besin maddelerinin artışı ve bunun getirdiği olumsuz sonuçlar en büyük etken aslında" dedi.
Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası son bir haftada çoğaldı, balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı, açılanlar ise balık yerine çamurlu ağlarla geri döndü. Marmara Ereğlisi Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyasının son bir haftada etkisini arttırdığını belirterek, balıkçıların çamurla kaplanan ağlarını keserek, denize bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Deniz, şöyle konuştu:
"Son zamanlar deniz çamuru dediğimiz, deniz salyası dediğimiz maddeler artış gösterdi. Bunun en büyük ve önemli sebeplerinden bir tanesi deniz suyu sıcaklığının fazla olması mevsimine göre. Ve buradaki canlıların endüstriyel evsel ve  kirlilik sayesinde daha fazla üremeleri ve bunların oluşturduğu bir balçık ve yumuşak yapının deniz içerisinde artış göstermesi. Bu balık ağlarına takılarak hem balıkçıların balık avlanmalarına engel oluyor hem de denizdeki oksijeni azaltarak deniz canlılarını tehdit ediyor. 2010'lu yıllardan beri bu sorun var. Ama giderek artış göstermeye başladı. Bu yılda maksimumu zirveye geldi. Artış balıkçılar balık avlamakta zorluk çekiyorlar. Oldukça büyük bir sıkıntı var. Bu bir ay ile üç ay arasında değişiyor. Havalar  soğudu deniz suyuna biraz etkisi olacaktır ilerleyen günlerde, biraz azalmasını bekliyoruz ama şu dönem balıkçılık için büyük sıkıntı var."
'MART AYINDA AZALABİLİR'
Havanın soğumasıyla birlikte deniz suyu sıcaklığının düştüğünü belirten Deniz, "Soğuk hava geldi, sıcaklık düştü denize etkisi olacaktır. Bu deniz suyu sıcaklığını şu anda olması gerekenden 5-6 derece düşürecektir. Bunun biraz daha azalması söz konusu  olabilir. Yani mart ayı başı gibi azalacağını düşünüyorum. Baharla beraber başka bir su vanosu oluşuyor. O zaman bu sıkıntının ortadan kalkacağını düşünüyorum. Son iki aydır oldukça yoğun gözlemleniyor. Tabi uzun vadede şöyle bir sıkıntı var; Endüstriyel kirlilik evsel kirlilik bu artışların asıl nedeni. Deniz suyu sıcaklığı bir etken faktör ama deniz kirliliği, denizdeki besin maddelerinin artışı ve bunun getirdiği olumsuz sonuçlar en büyük etken aslında" diye konuştu.
'PAYDOS ETTİK'
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, deniz salyası nedeniyle birçok balıkçının paydos ettiğini belirterek, "Denizde yaklaşık 15 senedir yılın bu aylarında balıkçıları mağdur eden deniz salyası dediğimiz çamur oluyor. Balıkçı arkadaşlarımız denize ağlarını attıklarında çamur ağlara yapışıyor ve ağları tekrar toplamakta zorluk çekiyoruz. Yani çamur ağa yapıştığında büyük bir ağırlık yapıyor. Bu da balıkçı arkadaşlarımızı zora sokuyor. Bu aralar bu biraz çoğaldı. Arkadaşlarımız yaklaşık 2-3 gün önce paydos ettiler. Allah izin verirse havaların esmesiyle çamur dağılırsa tekrar avcılığa devam edecekler. Bizim burada yaklaşık 100'e yakın ufak balıkçı var, 3 gırgır var. Marmara'da deniz salyası yüzünden mi bilemiyorum Tekirdağ önlerinde balık fazla olmadı bu yıl. Ama Karadeniz'de avlanan balıkçılar için bol bereketli bir yıl oldu" dedi.
'SALYA YÜZÜNDEN AĞLARI ÇEKEMİYORUZ'
45 yıllık balıkçı Ömer Kurşun, ağları teknelere çekmekte zorlandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:
"Denize çıkabiliyoruz ama biz denize çıktığımız zaman ufak kayıklarla 70-80 litre mazot yakıyoruz. Daha büyük teknelerde bu  çok daha fazla. Çıktığımız zaman da bu deniz salyası yüzünden bizim ağlarımız takımlarımız çalışmıyor, balık almıyor. Algarnanın ağırlığı normalde 10 kilo geliyorsa deniz salyası ağa bulaşınca oluyor 150-200 kilo. Makaralarımız bu yükü saramıyor. Bu durum 3-4 aydır var. Denizdeki ağı toplayamıyoruz. Şu anda denizde olumlu bir balık da yok. Soframıza ekmek götürmek için algarnaya çıkıyoruz o da bu çamur yüzünden çalışmıyor, balık almıyor ya da az bir balık alıyor. Başka yapacak bir işimiz yok ki. Bizim gibi ufak balıkçılar için hep sıkıntı bunlar. Denize ağ atsak, ağlara bulaşıyor sülük gibi oluyor ağlar ve bu ağlara balık da vurmuyor.  Büyük gırgırlar için de bu  böyle. Normalde 1 saatte denizden topladığı ağı 5-6 saatte toplayamıyor. Zaten ağ vazifesini de yapmadığından balık da fazla olmuyor. Balıkçının sıkıntısı bu. Deniz kirliliğinden mi oluyor bilemiyorum. Bir-iki  ay daha sürer. Her zaman olmuyor, bazen 2 senede, bazen 3 senede oluyor. Seneye yine olur mu bilemiyorum."  DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-02-19 09:20:48

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