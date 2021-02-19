Gönülleri fetheden hareket

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, cüzdanı kaybolan vatandaşın cüzdanını evine kadar götürüp teslim etti.
Geçtiğimiz gün Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen bir vatandaş, yolda bir cüzdan bulduğunu belirterek cüzdanı Zabıta ekiplerine teslim etti. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kısa süreli bir araştırmanın ardından, cüzdanını kaybeden vatandaşla iletişime geçerek kayıp cüzdanı eksiksiz bir şekilde sahibine ulaştırdı.
Vatandaşın evine giden Süleymanpaşa Zabıtası, cüzdanı sahibine teslim ederken, cüzdanını kaybeden vatandaş da ekiplere ve cüzdanı bularak Zabıta birimlerine getiren vatandaşa teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.