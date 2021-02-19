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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlara kandil simidi ikramı

İHA

Vatandaşlara kandil simidi ikramı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.
Köprübaşı mevkisinde bir alışveriş merkezi önünde vatandaşların kandilini kutlayarak kandil simidi ikram eden Başkan Yüksel’e, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin de eşlik etti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yüksel, “Mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla, vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk. AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanımız Sayın Sezayi Çetin ve Belediye Başkan Yardımcımız Sabri Çınar ile birlikte vatandaşlarımızın kandilini tebrik ederek, Allah’tan, nice kandilleri huzur ve güven içinde eda etmeyi temenni ettik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın da Mübarek Regaip Kandilini tebrik ediyor, Üç ayların tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

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