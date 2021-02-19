Operasyonda suçüstü yakalandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Tekirdağ’da emniyetin uyuşturucu operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda düzenlendi. Operasyonda, suçüstü yakalanan iki şahsın üzerinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 10 fişek uyuşturucu maddelerden sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 725 TL para ele geçirildi.

Yakalanan 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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