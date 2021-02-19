Tekirdağ’da tütün operasyonu: 9 gözaltı 193 kilogram tütün ve binlerce malzeme ele geçirildi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Tekirdağ’ın Kapaklı ve Çerkezköy İlçelerinde düzenlenen tütün operasyonunda 193 kilogram tütün ve binlerce tütün malzemesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Çorlu Grup Amirliğince "5607 SKM" suçları kapsamında Çerkezköy ve Kapaklı İlçesinde toplamda 8 işyerinde arama yapıldı. Aramalarda, 193 kilogram açık kıyılmış tütün, 127 bin 145 adet doldurulmuş makaron, 76 bin 600 adet boş makaron, 262 adet TAPDK bandrolü, 354 bin 400 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli hakkında soruşturmaya başlatıldı.

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