Akım yüklü tele canını hiçe sayıp, tekme attı

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi´nde elektrik direğinden kopup yere düşen akım yüklü tel, patlayarak, alev aldı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi ise tele tekme attı. Çevredekilerin
uyarısına rağmen, elleri cebinde yaklaştığı tele tekme atan kişi, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Elektrik şirketine bağlı ekipler de telleri yerden kaldırıp, onardı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-02-20 17:28:57
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