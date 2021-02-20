Çorlu'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu Sarılar yolu üzeri Hatip Mahallesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi çıkışında çevre yolu kavşağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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