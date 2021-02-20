Çorlu'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Çorlu'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çorlu Sarılar yolu üzeri Hatip Mahallesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi çıkışında çevre yolu kavşağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağ evinde iple asılı bulundu
YEREL HABERLER Bağ evinde iple asılı bulundu
Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme attı Korku dolu anlar kamerada
YEREL HABERLER Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme ...
Akım yüklü tele canını hiçe sayıp, tekme attı
YEREL HABERLER Akım yüklü tele canını hiçe sayıp, tekme attı
Deniz, balık yerine salya ile taştı
YEREL HABERLER Deniz, balık yerine salya ile taştı
Koronavirüsü yenen Dr. Saka: "Sağlıkçıyım, sağlıklı yaşıyorum bana bulaşmaz diye düşünüyordum"
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Dr. Saka: "Sağlıkçıyım, sağlıklı ...
TOBB’un “Küçük Parmaklar” projesine ÇTSO’dan önemli destek
YEREL HABERLER TOBB’un “Küçük Parmaklar” projesine ÇTSO’dan önemli ...
Din görevlileri ile bilgilendirme kahvaltıları sürüyor
YEREL HABERLER Din görevlileri ile bilgilendirme kahvaltıları ...
Marmara’da balıkçıların korkulu rüyası 10 yıl sonra geri döndü Marmara’da kaykay belası sürüyor: 20 gündür denize açılamıyorlar Barınakta bekleyen onlarca tekne havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Marmara’da balıkçıların korkulu rüyası 10 yıl sonra ...
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltı
Tekirdağ’da tütün operasyonu: 9 gözaltı 193 kilogram tütün ve binlerce malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da tütün operasyonu: 9 gözaltı 193 kilogram ...
Operasyonda suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Operasyonda suçüstü yakalandı
Vatandaşlara kandil simidi ikramı
YEREL HABERLER Vatandaşlara kandil simidi ikramı
Gönülleri fetheden hareket
YEREL HABERLER Gönülleri fetheden hareket
Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos etti
YEREL HABERLER Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos ...
Uzman onbaşının katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uzman onbaşının katil zanlısı tutuklandı
Uzman onbaşıyı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uzman onbaşıyı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından ...
Kaymakam Taşçı, korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Kaymakam Taşçı, korona virüs aşısı oldu
Bal satışı yapan işletmeler mercek altında
YEREL HABERLER Bal satışı yapan işletmeler mercek altında
Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından ...
Küçük çocuklardan büyük hareket Kendileri küçük yürekleri büyük
YEREL HABERLER Küçük çocuklardan büyük hareket Kendileri küçük ...
Tekirdağ’da çıkan silahlı kavgada uzman onbaşı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tekirdağ’da çıkan silahlı kavgada uzman onbaşı ...
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
YEREL HABERLER 6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
Semt pazarlarında korona tedbirleri sıkı tutuluyor
YEREL HABERLER Semt pazarlarında korona tedbirleri sıkı tutuluyor