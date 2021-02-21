Polis, maske takmayanlara ceza kesip maske verdi

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, maskeleri bulunmayan 2 kişiye önce ceza kesti, ardından maske verdi. Çorlu´da sokağa çıkma kısıtlamasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamalarını sürdürdü. Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan polis, yayalar ve araçlar üzerinde denetlemede bulundu. Denetlemeler sırasında bir kargo firmasında çalışan ve iş çıkışı evlerine yaya olarak giden 2 kişinin maske takmadıkları görüldü. Polis, maskesi bulunmayan 2 kişiye 931´er lira idari para cezası tutanağı tuttuktan sona maske verdi. Maskeleri takan 2 kişi daha sonra evlerine gitti.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-02-21 14:28:47



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