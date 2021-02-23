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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da kedi oteli hizmete girdi

İHA

Tekirdağ'da kedi oteli hizmete girdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde çok sayıda kedinin rahatça barınabileceği 'Kedi Oteli' hizmet vermeye başladı.
Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışının önemli ayaklarından birini oluşturan sokak hayvanları ile ilgili yeni projeler üretmeye devam ediyor. Özellikle Korona virüsü salgını döneminde sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin barınma ve beslenme ihtiyaçları için çözümler geliştirerek bu alanda öncü çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, sokak kedileri için yepyeni bir konsepti daha hayata geçirdi.

Sokak kedileri için otel konseptli yeni barınma alanı
Daha önce sokak kedileri için kedi evleri imal edip şehrin dört bir yanına yerleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, bu kedi evlerinin, köpeklerin saldırısına maruz kalması ve bazı vatandaşlar tarafından konuldukları yerlerden sökülüp atılması gibi nedenlerden ötürü yeni bir kedi barınma alanı üreterek sokak kedilerinin Süleymanpaşa’da güvenle yaşayabilmeleri için bir öncü çalışma daha gerçekleştirmiş oldu.
Çok sayıda kedinin rahatça barınabileceği Kedi Oteli konseptini geliştiren Süleymanpaşa Belediyesi, geliştirilen projeyi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde imal etmeye başladı. Üretilen ilk kedi oteli yerine yerleştirilerek sokak kedilerini hizmetine sunulurken, kediler için kuru mama takviyesi de gerçekleştirildi.

“Bu konsepti yaygınlaştıracağız”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Sokaktaki kedi dostlarımız için belediye atölyemizde imal ettiğimiz yeni nesil kedi evlerinin ilkini hizmete sunduk. Yalnızca kedilerin girebileceği şekilde tasarladığımız kedi evinin, 20’ye yakın dostumuzun güvenli şekilde barınma ve beslenme ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olması bakımından, ‘Kedi Oteli’ konseptinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu konsepti yaygınlaştırarak şehrimizin birçok noktasına yerleştireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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