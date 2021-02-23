Çerkezköy'de lokomotifin midibüse çarptığı kaza kamerada

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde manevra lokomotifi hemzemin geçitte midibüse çarptı. Minibüs sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Çerkezköy İstasyon Mahallesi'ndeki ışıklı hemzemin geçitte meydana geldi. Osman Kısacıkoğlu'nun kullandığı 59 S 2034 plakalı midibüse, Mehmet Ali K.'nin kullandığı manevra lokomotifi çarptı. Midibüs, çarpmanın şiddetiyle sürüklenirken sürücü Kısacıkoğlu, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Kısacıkoğlu, tedavi altına alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2021-02-23 12:42:40
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