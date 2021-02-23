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Delikli kuruşla başladı, bin 500 parçalık koleksiyonun sahibi oldu İş yerini müzeye çevirdi ama eşyalar artık sığmıyor

İHA

Delikli kuruşla başladı, bin 500 parçalık koleksiyonun sahibi oldu İş yerini müzeye çevirdi ama eşyalar artık sığmıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde makine sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinin ortağı olan İsmail Beyan (50), çocukluğunda köyde bulduğu delikli kuruşla başladığı merakında bin 500 parçalık koleksiyonun sahibi oldu.
"Köydeki evimde çocukken delikli kuruş buldum merakım onunla başladı" diyen İsmail Beyan, “O gün bu gündür 40 yıldan beri bozuk para ve pul ondan sonra da ölçü ve tartı aletleri toplamaya başladım. Üniversiteyi İstanbul’da okudum. İstanbul’da her türlü dokümana ulaşmak kolaydı. Bütçem elverdiğince oralardan alıp toplamaya başladım. Son 3 4 yıldır da internet ortamında toplamak kolay olduğu için gelişti ve bugünlere geldi. Yaklaşık bin 500 obje var ve her gün daha da gelişiyor. Bunları daha önceleri evde topluyordum fakat evime sığmamaya başladı. Daha sonra iş yerime getirdim. Fakat iş yerimde de şu an için yaklaşık 150 200 metrekare alanı kaplıyor. Bu da iş yerinde sıkıntı yaşatmaya başladı. İş yerinin dörtte birini şu anda kapsıyor” dedi.
Ağırlıklı olarak teraziler, kantarlar, ölçü aletleri, metronom, kumpas, pusulalar, Avrupa imalatı posta terazileri. Onun yanında bakır tepsiler, siniler, kazanlar, 200 yıllık tencere var diyen Beyan, “Bu koleksiyonun başlangıç noktası bozuk paralar Osmanlının son döneminden başlayarak Cumhuriyet dönemine ait yaklaşık 100 kilogram bozuk param var. Bizde olmasa bile Avrupalılar yumurtaları kalibre etmek için terazi kullanmışlar, küçük orta büyük olarak tartıp o şekilde satışa sunmuşlar” diye konuştu.
İsmail Beyan ayrıca, “Herhangi bir sınır yok her gördüğümü alıyorum. Bu bana maddi olarak da yük getirmeye ve çok yer kaplamaya başladı. Bundan sonraki amacım yerel yönetimlerle irtibata geçip şehrimize müze kazandırıp orada sergilenmesini, daha çok kişinin görmesini umut ediyorum. Müze ortamında olursa daha çok kişinin ulaşımı olacak ve gençlerimiz geçmiş neydi günümüz ne oldu görme şansını yakalayacaklardır” şeklinde konuştu.
İsmail Beyan’ın dikkat çekici koleksiyonunda bulunan ölçü ve tartı aletleri arasında eczacıların kullandığı tartı aletinden sarraf terazisine, posta terazilerinden barut fıçılarının tartı aletlerine kadar çeşitli dönemlere ait tartı aletleri ile ölçü aletleri yer alıyor.

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