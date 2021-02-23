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Nakliyeci görünümlü dolandırıcılara operasyon: 11 gözaltı Tekirdağ'da suç örgütü operasyonu

İHA

Nakliyeci görünümlü dolandırıcılara operasyon: 11 gözaltı Tekirdağ'da suç örgütü operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, Çorum ve Antalya’da eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonda kendilerini tır şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtıp nakliye maksadıyla aldıkları yükleri farklı depolara indirdiği tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Whatsapp ve Telegram gibi uygulamalarda oluşturulan nakliye gruplarına katılarak kendilerini tır şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtan bazı kişilerin aldıkları tonlarca yükü götürülmesi gereken yerden farklı adreslere götürdüğü ve depolara indirdikleri belirlendi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 2 ay süren teknik takip ve HTS incelemesi gerçekleştirdi.
Soruşturma öncesinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 26 ton şeker, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 28 palet maden suyu, Afyonkarahisar'da 3 bin 132 koli maden suyu, İzmir'de 25 ton tuz, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 600 bin lira değerinde temizlik malzemesinin, götürülmesi gereken adreslerden farklı yerlere indirilerek dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.
Çalışma sonucu kendilerini tır şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtan kişilerce, götürüleceği yerlerden farklı adres ve depolara indirilen 26 ton un, bin 762 koli silikon, 3 tır dolusu 78 palet seramik, 24 ton ayçiçek yağı, 600 bin lira değerinde şalgam suyu ve 28 palet maden suyu, Tekirdağ, İstanbul, Antalya, İzmir, Manisa illerinde ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Çalışmalarda, İzmir'den İstanbul'a sevki planlanan bir tır seramik, İzmir'den Antalya'ya sevki planlanan bir tır seramik, İstanbul'dan Kırklareli'ne sevki planlanan bir tır cips, İstanbul'dan Konya'ya sevki planlan bir tır bebek bezinin suç örgütü üyelerince başka adreslere götürülmesi de engellendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şüphelinin yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli İstanbul, Antalya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin nitelikli dolandırıcılık suçundan da arandığı belirlendi.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 15 bin 600 paket tuz, bin 920 maden suyu, 84 paket temizlik malzemesi daha ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ve inceleme sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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