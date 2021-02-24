Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Tekirdağ'ın yüksek kesimleri bu sabah yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düştüğü kentte, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı. Trafik ekipleri, kara yolları üzerinde olumsuzluk yaşanmaması için önlem alarak, sürücüleri uyardı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-02-24 12:00:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.