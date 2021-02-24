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İran ve Irak’ta başlayan Avrupa hayali Tekirdağ’dan öteye gidemedi

İHA

İran ve Irak’ta başlayan Avrupa hayali Tekirdağ’dan öteye gidemedi

Avrupa hayali ile İran ve Irak’tan gelen 8 düzensiz göçmen, Tekirdağ’dan öteye gidemedi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri yasa dışı geçişe yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul’dan yola çıkıp düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen 34 AD 069 plakalı araç takibe alındı. Çorlu kavşağından takibe alınan araç, Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 6'sı İran, 2'si Irak uyruklu olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü S.D. gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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