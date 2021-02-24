Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da polis, durduğu minibüste yasadışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 8 kaçak göçmen yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Beyazköy mevkisinde durdurduğu S.D. yönetimindeki 34 AD 069 plakalı minibüste, İran ve Irak uyruklu 8 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sürücü S.D., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-02-24 12:51:49



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