Çerkezköy TSO eğitimleri online yapılacak

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören eğitimleri 2021 yılında online olarak devam edecek.

Geçtiğimiz yıllarda yüz yüze verilen eğitim seminerlerini pandemi nedeniyle dijital ortama taşıyan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), daha başarılı ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması, iş stresinin yönetilebilmesi ve özgüvenin sağlanması için üyelerine online eğitim imkanı sunuyor. Bu yıl mart ayına 4 eğitim programı ile başlangıç yapacak olan Çerkezköy TSO, “İş hayatının gerçeği: iş stresi”, “Özgüveni yüksek kişiler olmak”, “Sürekli iyileşmeyi teşvik eden tutum” ve “Sizin kişilik renginiz hangisi?” başlıkları altında eğitimlere ev sahipliği yapacak.



Eğitimler ücretsiz

ÇTSO tarafından herkese açık ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek olan online eğitimler 3 Mart tarihinde başlayacak. Online eğitimlere katılmak isteyenler gerekli bilgileri Çerkezköy TSO sosyal medya hesaplarından ve web sitesi üzerinden edinebilirken, başvurularını ise cerkezkoytso.org.tr adresi üzerinden yapılabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.