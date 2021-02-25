Denizde gizlenmiş 2 adet trol kapısı bulundu

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde yapılan denetimde suya gizlenmiş halde 2 adet trol kapısı ele geçirildi.

Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Barbaros Limanında denize gizlenmiş vaziyette 2 adet trol kapısı ile üzerinde bulunan ağ takımı ele geçirildi.

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