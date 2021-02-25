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Tekirdağ’da hayvanlara yönelik şap aşılama çalışmaları devam ediyor.

Ari bölgede bulunan Tekirdağ’da şap hastalığına geçit yok. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince 11 ilçede şap hastalığına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Ekipleri tarafından, 2021 Yılı Şap Aşılama Projesi Kapsamında Malkara İlçesinde büyükbaş hayvanlara şap aşılama çalışmaları yapılıyor.

Kapaklı ilçesinde de şap aşılama çalışmaları devam ediyor. Kapaklı Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından, 2021 Yılı Şap Aşılama Projesi Kapsamında Kapaklı ilçesinde bulunan büyükbaş hayvanlara yerinde şap aşılama çalışmaları yapılıyor. Aşı yapılan hayvan sahipleri ise bu hizmetlerden dolayı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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