Tekirdağ'da 'sahte içki' operasyonu: 1 gözaltı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan baskında 1155 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir adreste sahte içki imal edildiği belirlendi. Adrese yapılan baskında, 1150 litre sahte şarap, 5 litre sahte rakı ve sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-02-25 18:33:43



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