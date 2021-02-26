DSİ’den Şarköy’e müjde

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Tekirdağ Şarköy Eriklice Göleti ve Sulamasının İhalesi Yapıldığını duyurdu.

DSİ Tekirdağ yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Tekirdağ ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaya devam ediyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda Tekirdağ Şarköy Eriklice Göleti ve Sulaması işinin tamamlanması ile 3 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. Yıldız, “Tekirdağ Şarköy Eriklice Göleti ve Sulaması işinin ihalesinin 26.01.2021 tarihinde yapıldığını” ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Proje ile 10 kilometrelik sulama hattı inşa edilecek olup, 3 bin 100 dekar tarımsal alan sulanacaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 3 Milyon 170 Bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır” dedi.

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