Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi İsmini taşıyan 150 fidanlı hatıra ormanı açılışı yapıldı

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Tekirdağ Malkara’da AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi olarak, 150 çam fidanı dikilerek, ‘Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı’ açılışı yapıldı.

AK Parti Malkara İlçe Teşkilatı tarafından Küçükhıdır Mahallesi’nde D110 karayoluna yakın bir alanda yapılan etkinlikte, 150 çam fidanı ekilerek, ‘Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı’ açılışı yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü kutlandı.

Etkinliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl ve ilçe teşkilat başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, “Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutlayarak, Malkara’mızda hatıra ormanı açılışı yapıyoruz. 150 fidanı toprakla buluşturacağız. Açılışını yaptığımız hatıra ormanı, Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyacak” diye konuştu.

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