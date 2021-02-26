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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene’de zabıta ekiplerinden gıda satışı yapılan yerlere denetim

İHA

Ergene’de zabıta ekiplerinden gıda satışı yapılan yerlere denetim

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığını korumak ve vatandaşların hijyenik koşullarda üretilmiş güvenli gıdalara ulaşması için denetimlerini sürdürüyor.
Ergene ilçesinin tüm mahallelerinde ekmek ve unlu mamul üretimi yapan fırın, pastane ve benzeri yerleri sık aralıklarla kontrol eden zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor.
Ekmek ve unlu mamuller üreten fırın ve imalathaneler ile gıda satışı yapan yerlerde denetim gerçekleştiren Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sıklıkla gerçekleştirdikleri denetimlerde ilgili mevzuatın hükümlerine uygun davranmayan, kurallara uymayan ve hijyene özen göstermeyen iş yerlerinin çalışanları ile yetkililerini ikaz ederek kurallara uymalarını istedi. Denetimlerde tespit edilen hataların tekrarı durumunda ceza tatbik edileceği uyarısında da bulunuldu.
Ergene halkının sağlığını korumak adına Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin görev başında olduğunun altını çizen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bir yandan vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde maske ve dezenfektan ulaştırırken diğer yandan halk sağlığını koruma adına çalışmalar yürütüyoruz. Ergene’de önem verdiğimiz konuların başında halk sağlığı geliyor. Halk sağlığı konusunda yapılan denetimlerde taviz vermiyoruz. Denetimler sırasında ekiplerimiz hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik konularına uymaları yönünde de ikazlarda bulunuyorlar” dedi.

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