"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

Uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda annelerin duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” bilgilendirme semineri Tekirdağ’ın Saray İlçesinde yapıldı.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Saray İlçe Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen seminere pandemi kuralları çerçevesinde Saray Kaymakamı Asalet Karabulut, İlçe Emniyet Müdürü Şakir Oda ve kurum temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun operasyonel faaliyetler ve yakalamalar hakkındaki sinevizyon gösteriminin ardından Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polis Memuru Mehmet Özdağ tarafından gerçekleştirdiği sunumda, annelerin ve ailelerin uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele de en önemli faktör olduğu belirtildi. Özdağ, “Bizler emniyet mensupları olarak mücadelemizi sürdürmekteyiz, fakat annelere ve ailelere de önemli görevler düşmektedir. Anneler bu konuya karşı duyarlı olsunlar, iyi bir gözlemci olsunlar ki çok sevdikleri çocuklarında olumsuz bir durum sezinlediklerinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek önlem alınmasını sağlasınlar. Gençlerimizin geleceği için bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Devletimizin tüm birimleri ile çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Annelerin çocuklarına olan eşsiz sevgisi ile bu mücadelede başarılı olacağımıza inanıyorum. Etrafımızda uyuşturucu kullanan bireyler olduğunda bunları kolluk kuvvetlerimize bildirelim. Bu ihbar bizleri kötü anlamda muhbir yapmaz ama hayat kurtarmamıza ve uyuşturucu ile mücadeleyi kolaylaştırmamıza yardımcı olur. Uyuşturucu ve bağımlılık yapan her türlü madde ile mücadelemizi tüm kararlılığımızla devam ettireceğiz” dedi.

Seminer, uyuşturucu maddenin tanımları, bağımlılık döngüsü, zararları, tedavi yöntemleri ve nasıl mücadele edilmesi gerektiği konuları ve uyuşturucudan kızını kaybetmiş bir annenin konu edildiği ödüllü kısa filmin gösteriminin ardından sona erdi.

Ekipler seminerin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele daire Başkanlığı’nın hazırladığı bilgilendirme broşürlerini kırmızı karanfiller ile birlikte katılımcılara dağıttı.

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