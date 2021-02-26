Hayrabolu ilçesine 12 derslikli okul yapılacak

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bir hayırsever tarafından 12 derslikli okul yapılacak.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde üretim yapan bir firma tarafından şehre 12 derslikli okul binası yapılması/yaptırılmasına dair protokol; Vali Aziz Yıldırım, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ve Hayırsever İş İnsanı Ramazan Kemal Kurt tarafından Valilik Toplantı Salonu’nda imzalandı.



“Yaptığınız katkılar unutulmayacak”

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım,”Tekirdağ’da yaşayan çocuklarımızın eğitimine bir katkıda bulunuyorsunuz; sağ olun, teşekkür ediyoruz. Devletimiz, her şeyi yapmaya gayret ediyor ama böyle hamiyetperver, hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları ve gayretleriyle devletimizin aldığı mesafe artıyor, daha hızlı, daha yaygın hale geliyor. Sizler gibi, hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı katkılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bunlar bizim inancımıza göre sadakai cariye hükmündedir. Yaptığınız hayır sizden sonrada hayır olmaya devam ediyor kainat olduğu müddetçe. Mezun olan çocuklarımızın hepsinin hayrı, inşallah sizin sevap hanenize yazılacak. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Allah hayırseverlerimizin sayılarını artırsın” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından protokol imzalandı.

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