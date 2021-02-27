Çorlu Şehitliği'nde çalınan pirinç bayrak direkleri yenilendi



Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direklerinin çalınmasının ardından şehit mezarlarının başında bulunan bayrak ve direkler yenildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, şehitlikteki bayrak direklerinin hepsinin yenilendiğini belirterek, "Buradaki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından 24 saat şehitliğimiz izlenecektir" dedi.

Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Çorlu Şehitliği'nde, bir ay önce şehit mezarlarının başında bulunan pirinç bayrak direkleri çalındı. Şehit ailelerinde büyük üzüntüye neden olan hırsızlığın ardından Çorlu Kaymakamlığı, aydınlatma sistemi kurdu. Çalınan bayrak direkleri ve bayrakları yeniledi, duvarları boyanan şehitlikte çevre düzenlemesi yaptı. Kaymakamlık, 24 saat güvenlik kamerası sistemiyle izlenecek olan şehitliğe kamera sistemi konulması için de kabloları çekip, çalışma başlattı. Çalışmaların sürdüğü şehitliğe gelin aileler, mezar başlarında dua etti. Aileler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Suriye'de 2016 yılında terörist unsurlara yönelik yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın Acar'ın (23) annesi Hanife Acar, "Bayraklarımızın takılmasını çok sevindik. Bizlere her zaman destek olan Çorlu Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, kolordu komutanımıza, valiliğimize ilgileri ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. Artık daha rahat ve huzurluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Çorlu Şehitliğimizdeki çalışmalarımızda aydınlatmalarımız yapıldı. Şehit mezarlarımızın başında bulunan bayrak direklerimizin hepsi yenilendi ve bayrakları ile birlikte tekrar yerlerine takıldı. Kamera sistemi ile ilgili olarak çalışmalar başladı. Buradaki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından 24 saat şehitliğimiz izlenecektir. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve birimlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2021-02-27 09:01:53



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