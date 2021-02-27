Tekirdağ’da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Tekirdağ’da bir ikamete düzenlenen operasyonda, 3 bin 578 adet ecza hap maddesi ve uyuşturucuda kazanıldığı değerlendirilen 19 bin 716 lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda ikamette ve ikamette bulunan K.K., E.Ç., Z.K. ve H.Ç.’nin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 3 bin 578 adet sentetik ecza hap maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 19 bin 716 TL nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili K.K., E.Ç., Z.K. ve H.Ç., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan H.Ç. ve Z.K. emniyetteki sorgulamalarının ardından serbest bırakılırken, K.K. ve E.Ç. ise tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

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