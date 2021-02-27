Tekirdağ'da 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik Yavuz Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi, K.K, E.Ç, Z.K. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden Z.K. ve H.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen K.K. ve E.Ç. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-02-27 16:04:28



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