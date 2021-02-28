Tüfekle vurdu: 1 yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yaşanan olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, akşamüstü saatlerinde Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma sonucu F.K. adlı şüpheli şahıs, Remzi Y. adlı kişiye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralanan Remzi Y., olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Şüpheli F.K. ise Asayiş ekiplerince yakalanarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Olay mahallinde güvenlik önlemleri alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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