Basınca dayanamayan boru patladı, fışkıran su yaşlı kadını isyan ettirdi: “Yangın var diye bağıracağım şimdi”

Tekirdağ’da basınç nedeniyle içme suyu borusu ucundaki su tapasının yerinden fırlaması sonucu tazyikli su tek katlı binanın çatısına kadar fışkırdı. Kendi çabasıyla tazyikli suyu durdurmakta başarılı olamayan Selma Döner, “Evin içi su doldu, yangın var diye bağıracağım şimdi” diyerek tepki gösterdi.

Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde içme suyu hattı borusu ucundaki su tapası basınca dayanamayarak patladı. Tazyikli şekilde akan su, apartman girişi ile tek katlı bir evin çatısına fışkırdı. Tonlarca su yola akarken, uykudan kalkan apartman sakinleri duruma tepki gösterdi.

“Dondum, her yerim sırılsıklam oldu”

Tazyikli suyun akışını engellemeye çalışan apartman sakini Selma Döner, “Dondum artık hastanelik oldum bu suyla uğraşırken, her yerim sırılsıklam oldu. Evin içi su doldu, yangın var diye bağıracağım şimdi. Akşamdan beri bu su boşa akıyor” diye konuştu.

Şikayet üzerine olay yerine gelen TESKİ ekibi, su patlağına müdahale ederek, arızayı giderdi.

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