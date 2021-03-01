Gıda kontrol timleri göreve hazır

Tekirdağ İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen “Gıda Kontrol Görevlisi Kursu” eğitimine katılan kursiyerler görevlerine hazır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesindeki görevli eğiticiler tarafından “Gıda Kontrol Görevlisi Kursu” 22 26 Şubat tarihlerinde düzenlendi.

Gıda Kontrol Görevlisi Kursuna Kırklareli, Edirne, Bayburt, Gümüşhane, Amasya, Uşak, Yozgat illerinden gelen toplam 28 kursiyer katıldı. Eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.



Gıda güvenirliği ve tüketici sağlığı ön planda

Başarıyla gerçekleştirilen kursun kapanış konuşması yapan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, “Kursumuz ile personelimizin beceri ve bilgilerinin arttırılmasında katkıda bulunulmuştur. Bu sebepten öncelikle teknik bilgi ve tecrübelerini aktaran eğitimcilerimize teşekkür ederim. Eğitime katılan kursiyerlerimize gıda güvenliğinin önemi ve hassasiyeti kursiyerlerimize başarılı bir şekilde aktarılmıştır. Gıda güvenliğinin sağlanması, gıdaların tüketici sağlığını olumsuz etkileyecek özellikte olmaması ile mümkün olup tüketicinin sağlığı açısından gıda güvenliğinin sağlanması en önemli önceliğimiz olmalıdır. İl Müdürlüğümüzün düzenlediği eğitime katılan tüm kursiyerleri Gıda Kontrol Görevlisi Kursunu başarıyla tamamlamalarından dolayı tebrik ediyor, görevlerini titizlikle icra edeceklerine inanarak başarılar diliyorum” dedi.

Eğitimde; İl Müdürlüğü personelince 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ilgili yönetmelikler ve Tebliğler, Prosedürler ve diğer ilgili mevzuat düzenlemeleri, Temel HACCP ve ön gereksinimler, Temel HACCP prensipleri ve tetkik, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi anlatıldı.

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