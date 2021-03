Belediye ile vatandaş arasında köprü vazifesi görüyorlar

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Elçileri projesi kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Her kesimden vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olan Gönül Elçileri, belediye ve vatandaş arasında bir köprü görevi görerek belediyecilik hizmetlerinin hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gönül Elçileri, sadece vatandaşlarla değil, tüm resmi ve sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve esnaf toplulukları ile de sürekli iletişim kurarak hem Süleymanpaşa Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuyor, hem de vatandaşların talep ve beklentilerini ilgili birimlere hızla ileterek çözümün önemli bir parçası oluyor.



Her kesime temas eden çalışmalar sürüyor

Çalışmalar kapsamında, taksi durakları, dolmuş kooperatifleri, semt pazarı esnafı, çarşı esnafı, kuaförler gibi meslek gruplarının yanı sıra, dernekler, esnaf ve meslek odaları, basın mensupları, il ve ilçe müdürlükleri, eğitim kurumları, emniyet teşkilatı, işletme sahipleri, sağlık kuruluşları gibi toplumun hemen hemen her kesiminin temsilcilerine ziyaretler gerçekleştiriliyor, din görevlileri ile bilgilendirme toplantıları düzenleniyor, ailelere yönelik iletişim eğitimleri veriliyor ve Süleymanpaşa Belediyesinin projeleri, yürütülen hizmetleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.



“Zor zamanlarda birlikte olmalıyız”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gönül Elçileri projesinin Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışının gereği olarak hayata geçirildiğini ifade ederek, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Gönül elçilerimizle bu kente hizmet veren kurum, kuruluş ve esnaflarımıza ziyaretler gerçekleştiriyor, belediyemiz ve kıymetli hemşerilerimizle bir gönül köprüsü inşa ediyoruz. Şehrin her noktasında yaşayan vatandaşlarımızla bir iletişim ağı oluşturmayı, oluşturulan bu ağ vesilesiyle hemşerilerimizin sesi olabilmeyi ve onların gördükleri noksanlıkları hızlı ve güvenli olarak bizlere ulaştırmalarının önünü açmayı hedefliyoruz. Zor zamanlarda birbirimize güven ve güç verebilmemiz bizim kültürümüzün de değişmez parçalarından biridir.”

