Ergene'de sokak hayvanları unutulmuyor

Ergene Kaymakamlığı ile Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sahipsiz kalan sokak hayvanlarını unutmayarak besleme çalışması yapıyor. Çalışmalara Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da bizzat katılıyor.
Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sahipsiz dostlar için Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Süleymanoğlu tarafından Ergene ilçesinde belirli noktalara mama bırakıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı her hafta sonu gerçekleştirilen çalışmaların ihtiyaç durumuna göre ilçenin farklı noktalarında sürdürüleceği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.