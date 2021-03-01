Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi

DHA

Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası Tekirdağlı balıkçıların kabusu oldu. Balıkçılar 20 gün ara verdikten sonra yeniden avlanmak için denize açıldı. Ancak deniz salyasının etkisini sürdürmesi nedeniyle çamurlu ağlarla geri döndüler.
Marmara Denizi'nde yılın bu mevsiminde görülen ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyasının artması balıkçılara zor günler yaşatıyor. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle yaklaşık 20 gün önce teknelerini limanlara çekerek `paydos´ etti. 20 gün aranın ardından bugün Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, salya nedeniyle balık yerine çamurla kaplı ağlarla geri dönmek zorunda kaldı.
'20 GÜN SONRA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK'
Tekirdağlı balıkçı İdris Şeremet, halk arasında `kaykay´ adı da verilen deniz salyası nedeniyle 20 gündür paydosta olduklarını belirtti. Şeremet, "Deniz salyasının azalacağını düşünüyorduk, maalesef yanıldık. 20 gün sonra balığa çıktık; yine aynı salya devam ediyor. Ağları denize çekmekte sıkıntı yaşıyoruz. Hamsi ağlarının gözleri daha kör olduğu için hamsi ağlarını çıkarttık, şimdi daha açık ağları kuruyoruz. Hamsi çatsa da tutamayacağız, çünkü kaykaydan dolayı sıkıntı var. Burada gene istavrit olmazsa artık yapacak bir şey yok. Karadeniz'e yasağa kadar vira Bismillah diyeceğiz" dedi.
'DENİZ SALYASI KİRLİLİĞİN SONUCU'
Denizlerin kirletildiğini söyleyen balıkçı İdris Şeremet, "Lodostan dolayı havalanıyor daha çok yıpratıyor bizi. Poyraz, karayel olduğu zaman biraz daha çöküyor dibe. 4-5 saatte alacağımız ağ 2 buçuk saate düşüyor. Lodos dakorku ve kabusumuz oluyor kaykay. 10 yılda bir gözüküyor. Artık denizlerimiz çok kirlendi. Denizlerimize sahip çıkmadık. Bunun suçunu denizcilere yüklüyorlar; ama ben daha önce de dile getirmiştim. Evsel atıklar olsun, şampuanlar, sabunlar olsun denizleri kirletiyor. Ülkemizde genellikle kıyılarımızda arıtma tesisleri çok olmadığından denizlerimiz kirlendi. Kendi imkanlarımızla küçük kancalar yaptık; denizde çöp poşeti, kutu vs. gördüğümüz zaman çıkartıyoruz, çöplerimize koyuyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızı `denizde çöp görürseniz alın´diye tembihliyoruz. Çaba gösteriyoruz ama maalesef balıkçılar çok suçlanıyor. Deniz salyası ya da kaykayın nedeni kirlilik. Deniz analarıyla başka bitkiler ölüyor, onların yerine salya oluşuyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-03-01 15:51:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İdlib şehidinin adı liseye verildi
YEREL HABERLER İdlib şehidinin adı liseye verildi
Balıkçıların korkulu rüyası ‘Kaykay’: 1 ay sonra yine salya ile döndüler Limanda bekleyen onlarca tekne havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Balıkçıların korkulu rüyası ‘Kaykay’: 1 ay sonra yine ...
Ergene'de sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Ergene'de sokak hayvanları unutulmuyor
Belediye ile vatandaş arasında köprü vazifesi görüyorlar
YEREL HABERLER Belediye ile vatandaş arasında köprü vazifesi ...
Gıda kontrol timleri göreve hazır
YEREL HABERLER Gıda kontrol timleri göreve hazır
Tekirdağ’da mutant virüs görülen mahallede giriş-çıkışlar kontrollü sağlanıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ’da mutant virüs görülen mahallede ...
Polis aracına ateş eden şüpheli saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Polis aracına ateş eden şüpheli saklandığı evde ...
Çorlu’da genel asayiş çalışmaları: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Çorlu’da genel asayiş çalışmaları: 11 gözaltı
Trakyalı sanayiciler normalleşme sürecine hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Trakyalı sanayiciler normalleşme sürecine ...
Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi
YEREL HABERLER Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi
Basınca dayanamayan boru patladı, fışkıran su yaşlı kadını isyan ettirdi: “Yangın var diye bağıracağım şimdi”
YEREL HABERLER Basınca dayanamayan boru patladı, fışkıran su yaşlı ...
Tüfekle vurdu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tüfekle vurdu: 1 yaralı
Üşümedikleri bilinen martılar bacada ısınmaya çalıştı
YEREL HABERLER Üşümedikleri bilinen martılar bacada ısınmaya çalıştı
Ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü ...
Tekirdağ'da 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi
Tekirdağ'da nakliye dolandırıcılığına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da nakliye dolandırıcılığına 3 tutuklama
Sahte nakliyeci operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Sahte nakliyeci operasyonuna 3 tutuklama
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Tekirdağ’da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Çorlu Şehitliği'nde çalınan pirinç bayrak direkleri yenilendi
YEREL HABERLER Çorlu Şehitliği'nde çalınan pirinç bayrak direkleri ...
Tüp bomba gibi patladı, anne feryadı yürek dağladı: 3’ü çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Tüp bomba gibi patladı, anne feryadı yürek dağladı: ...